«Åndenes makt» felt i PFU for å ha navngitt død person

Det var mannens niese, Kari Flåteplass Bjørklund, som klaget det populære programmets tredje episode i høst inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU), skriver Kampanje.

Hun mener programmet viste manglende omtanke for og hensyn til pårørende i episoden der den synske Michael Winger og programleder Tom Strømnæss navnga onkelen hennes og sa han var en person som går igjen i et hus eid av Støren Sportsskytterklubb.

Den nærmeste familien burde vært informert om at hennes onkel ville bli navngitt som spøkelse i programmet, mener Bjørklund. Selv om hun mener omtalen av onkelen var god, føler familien at «spøkelse» ikke skal være hans ettermæle, skriver hun i klagen.

I tirsdagens møte i PFU ble programmet felt for brudd på god presseskikk på Vær varsom-plakatens punkt 4.1 og 4.3 om å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon og om å vise respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn.

TVNorge skriver i sitt tilsvar at de beklager at informasjon om omtalen av slektningen ikke nådde fram til klageren og understreker at de ikke forsøkte å unngå eller omgå noen. Kanalen beklager også at Bjørklund har opplevd programmet som krenkende, men avviser at de var nødt til å kontakte henne før omtalen av onkelen.