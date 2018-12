Nansensenterets leder skuffet over klimatoppmøtet

Nyheter

– Politisk er det en suksess. Landene er nå enige om en kjøreplan for hvordan man skal arbeide for å begrense temperaturstigningen, konstaterer danske Mernild.

– Men det de er blitt enige om er ikke tilstrekkelig for å holde temperaturstigningen på under 2 grader. Faktisk vil man lande et sted mellom 3 og 4 graders stigning i 2100, sier han.

Mernild er hovedforfatter til den neste store klimarapporten fra FNs klimapanel (IPCC), der konklusjonene ifølge ham er klare. Derfor finner han det frustrerende at den politiske innsatsen ikke er mer ambisiøs og viser til at USA og flere andre land ikke offisielt anerkjenner IPCC-rapportene.

Gang på gang

– Vi har gang på gang lagt fram dokumentasjon for hvordan klimaet endrer seg og temperaturen stiger, sier Mernild.

– Vi vet hvor raskt det går og hvilke store forandringer som skjer. Derfor er det dypt frustrerende at vi ikke ser samme forståelse blant politikerne for hvor alvorlig det er sier, han.

Alt ved en temperaturstigning på 2 grader i forhold til tiden før den industrielle revolusjon, vil konsekvensene bli store, understreker Mernild.

Havet vil stige

– Selv dersom vi lykkes med å holde temperaturstigningen på 2 grader, vil 99 prosent av korallrevene forsvinne, havene stige en halv meter og iskappene være ute av balanse, sier klimaforskeren.

– Men det er jo dessverre ikke kun 2 grader vi snakker om. Det er 3–4 grader. Så barna og barnebarna våre vil leve i en helt annen verden, sier han.

Teknologiske løsninger?

Mernild erkjenner at forhandlingene mellom landene er vanskelige og at mange interesser står på spill.

– Men det undrer meg at det ikke er større politisk interesse for å minimere dette her, sier han.

– For hva skal redde oss? Hvordan skal vi redusere CO2-utslippene? Skal vi bare lene oss tilbake og håpe at det kommer en teknologisk løsning som kan hente CO2 ut av atmosfæren, spør han.

– Det fins ennå ingen løsning. Typisk nok må det skje en katastrofe før vi kommer ut av startblokka. Vi har åpenbart ikke sett nok ennå, men det kommer vi til.