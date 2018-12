Hjemme alene fest ute av kontroll i Frænavegen natt til søndag

Nyheter

Politiet melder at de natt til søndag rykket ut til en privatadresse i Frænavegen i Molde, hvor en hjemme alene fest hadde kommet ut av kontroll. Da politiet ankom stedet var det mye ungdom på stedet, mellom 40 og 50, og politiet så seg nødt til å avslutte festen.

Festdeltakerne hadde blant annet tømt tre brannslukningsapparater.

En mindreårig gutt ble bortvist fra stedet og foreldrene ble kontaktet og bedt om å få kontroll på sin sønn.

Festarrangør var 17 år gammel.

Andre hendelser

Foruten hjemme alene festen melder politiet at det har vært en rolig natt, sett bort fra et par episoder med bråk i Molde sentrum. To menn i 20 årene ble bortvist fra et utested. Det hadde vært tendenser til småslåssing med knuffing og krangling på stedet.

En annen mann i 20 årene ble også bortvist fra sentrum etter uenighet med vaktene på et utested. Mannen nektet å forlate stedet, men fikk etterhvert pålegg fra politiet og forlot stedet uten videre oppstyr.