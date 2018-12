Trusseldømt Bandidos-medlem anker

Nyheter

Mannen anker over skyldspørsmålet, og subsidiært over straffeutmålingen, opplyser forsvareren hans, advokat Sol Elden, til NRK.

Bandidos-medlemmet ble i starten av desember dømt til ett år og fire måneders fengsel dømt for å ha fremsatt drapstrusler mot en mann for å få ham til å endre sin forklaring i en grov voldtektssak før den skulle opp for Sunnmøre tingrett.

Ifølge dommen hadde drapstruslene som mål å hindre at folk i det kriminelle motorsykkelmiljøet på Sunnmøre skulle bli dømt i saken.

Den 43 år gamle mannen var prøveløslatt da han fremsatte drapstruslene. Høsten 2012 ble han dømt til seks og et halvt år fengsel for å ha skutt en mann i hodet i Rogaland.