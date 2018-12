Nyheter

Rundt midnatt natt til lørdag fikk politiet melding om en vanskelig og utagerende gjest ved et utested i Molde sentrum. Vedkommende ble holdt fast av vakter mens politiet kjørte til stedet.

Politiet fikk kontroll på situasjonen, der to ble innbragt for ordensforstyrrelse. Begge er menn i 20-åra. De ble innbragt for to forskjellige forhold, men på samme utested.

Sakene anmeldes.