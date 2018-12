To innbragt fra utested - én lagt i bakken av dørvakter

Nyheter

Like før midnatt natt til lørdag fikk politiet melding om en vanskelig og utagerende gjest ved et utested i Molde sentrum. Vedkommende ble holdt fast av vaktene på stedet, som la mannen i bakken.

Politiet var ute på annet oppdrag, og kom til utestedet ca. ti minutt senere.

– Da politiet ankom, ble de oppmerksomme på en annen gjest som ble avvist i døra. Gjesten reagerte med å spytte på dørvakta, men uten å treffe. Så spytta han igjen, og trua dørvakta og vaktas familie, sier operasjonsleder Erik Mikalsen til Romsdals Budstikke.

Begge mennene, som er i begynnelsen av 20-åra, ble innbragt for ordensforstyrrelse. De ble innbragt for to forskjellige forhold, men altså ved samme utested. Han som ble lagt i bakken, er bosatt i Averøy, den andre bor i Molde, ifølge politiet.

– Begge anmeldes og må ta stilling til et forelegg utstedt av juristen, sier Mikalsen.