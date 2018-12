Det brenner i bolighus på Hjelset - europaveien er stengt

Nyheter

Et bolighus står i brann like vest for Hjelset sentrum.

Mannen som bor i huset, har kommet seg ut, opplyser operasjonsleder Erik Mikalsen til Rbnett kl. 15.14.

– Brannvesenet har sendt inn røykdykkere og går gjennom huset for sikkerhets skyld, sier han.

Vegen er helt stengt

Huset som brenner ligger like ved E39.

– Europaveien er nå helt stengt fordi røyken ligger veldig tatt over veibanen. Vi vet ikke når den vil åpne. Vi oppfordrer derfor folk til å finne alternative ruter, sier Mikalsen.

Til Kristiansund kan man kjøre via Fræna og Eide, til indre områder via Skåla.