Bil braste inn i hus i Isfjorden - fører stakk av, men er funnet

Nyheter

Like før midnatt natt til lørdag kjørte enn bil inn i huset til Joar Holger Kavli i Isfjorden sentrum. Det ble betydelige materielle skader.

Eieren av huset fikk beskjed fra naboer om det som hadde skjedd. Huset fra 1860 er barndomshjemmet til Joar Holger Kavli, som bor i Asker.

- Det var ingen i huset da bilen kjørte inn i veggen. Huset har tømmervegger med bordkledning. Tømmerveggen ble trykt inn, det samme ble innerveggen, så det er snakk om betydelige skader, forteller Joar Holger Kavli til Rbnett.

Da vi snakket med ham klokka 14:15 lørdag, var han kommet til Hamar på veg mot Isfjorden.

Bilen som kjørte inn i huset hans, ble stående et par timer etter uhellet. Ut fra skiltet vet man hvem som eier bilen.

- Sjåføren har imidlertid ikke tatt kontakt, så jeg vet ikke hvem det er, sier Kavli.

Han har vært i kontakt med politiet for å få opplysninger både med tanke på det som skjedde, hvem som kjørte og kommende forsikringssak.

Kjørte inn i vindfang

Operasjonsleder Erik Mikalsen opplyser at bilen hadde kjørt delvis inn i et påbygg eller et vindfang, og etterlatt seg tydelige merker på huset, som altså er et fritidshus.

En mann ble sett løpende fra stedet, ellers skal bilen ha vært tom, ifølge politiet. Politiet fant ikke at noen var blitt skadd i hendelsen.

Politiet søkte i et halvt døgn etter føreren som hadde stukket av, og lyktes til slutt:

– Vi kom i kontakt med ham i 12.30-tida lørdag. Vi mistenker ham for ruskjøring, så han ble fraktet til Molde sjukehus der de tok utvidet prøve av ham, sier operasjonsleder Erik Mikalsen.

Resultatet av prøven er ikke klart.

Mannen, som ble dimittert etter prøvetakinga, har bostedsadresse i Trøndelag.

– Politet oppretter sjølsagt sak på forholdet, sier Mikalsen.

Meldinga om hendelsen kom inn til politiet kl. 23.36 fredag kveld.