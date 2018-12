Røkkes blå tårn på Fornebu får 40 etasjers hotell

Nyheter

Finansmann Kjell Inge Røkkes planlagte tårn på Fornebu ble presentert som et signalbygg for verdenshavene. Nå viser planer at 40 etasjer er satt av til hotell.

Dagens Næringsliv har sett en brosjyre som er sendt til Bærum kommune om Kjell Inge Røkkes planer, og her fremgår det at 40 av de 64 etasjene i skyskraperen er planlagt til hotell, 501 hotellrom og suiter, restaurant og bar.

Under en tidligere lansering, der også statsminister Erna Solberg (H) kastet glans, ble bygningen presentert som et «banebrytende nytt signalbygg for havet» med et verdensledende senter for å løse miljøutfordringene i havet.

Ifølge DN er nå kun seks av 64 etasjer planlagt til Verdenshavenes hovedkontor.

Det planlagte bygget skal være 200 meter høyt, 80 meter høyere enn Oslo Plaza og Nordens høyeste bygning. De tre øverste etasjene er tenkt til offentlig utkikkspunkt.

Ordfører Lisbeth Hammer Krogh (H) i Bærum kommune sier til avisen at hun ikke er kjent med innholdet i planene og viser til at reguleringsplanen skal behandles av kommunen.

Torstein Storækre, sjef for FP Eiendom som er eid av Aker, sier at dette er den første detaljerte skissen av prosjektet og at det vil skje endringer i løpet av prosessen. Han sier størrelsen på hotelldelen ikke er endelig satt, men at hotellet er en viktig del av Verdenshavenes hovedkontor og at dette er i tråd med det som er kommunisert tidligere.