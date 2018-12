Kystlab og SINTEF Molab har inngått avtale om fusjon

Nyheter

Kystlab og SINTEF Molab har inngått intensjonsavtale om fusjon. Dette for å kunne møte økt konkurranse både nasjonalt og internasjonalt. De har også et mål om å skape landets ledende laboratorieforetak, heter det i en pressemelding. Fusjonsprosessen vil trolig bli landet i løpet av første kvartal 2019.

«Den nasjonale og internasjonale konkurransen i laboratorie-markedet blir stadig tøffere», skriver selskapene, og «det nye selskapet vil vinne nye markeder nasjonalt og tåle å konkurrere internasjonalt».

Kystlab AS er i dag representert med avdelinger i Molde, Kristiansund og Søre Sunnmøre, i tillegg til flere steder i Trøndelag og Nordland. Disse vil bli opprettholdt. Selskapet har i dag 42 ansatte og omsatte for 42 millioner kroner i fjor.

SINTEF Molab AS har 68 ansatte og omsatte i fjor for 75 millioner kroner. Hovedkontoret deres ligger i Mo i Rana.

SINTEF Molab har en sterk posisjon blant industrikunder, mens Kystlab har en solid posisjon innenfor akvakultur. Det nyfusjonerte selskapet får kunder fra et bredt spekter av bransjer; landbasert industri, offentlig sektor, bygg og anlegg, olje og gass samt havbruksnæringen, heter det i pressemeldingen.

− Kystlab og SINTEF Molab er begge solide selskap som utfyller hverandre godt. I en hverdag preget av stadig sterkere internasjonal konkurranse fra lavkostland, er dette et offensivt grep som sikrer arbeidsplasser og legger grunnlaget for videre vekst, sier styreleder Jack Ødegård i SINTEF Molab.

Bedriftene har over tid sett på muligheten for tettere samarbeid.

− Det er en stor fordel at begge selskapene kjenner hverandre godt fra før. Sammen blir vi sterkere, og jeg er overbevist om at vi kommer til å styrke kundeleveransen gjennom enda sterkere nærhet til markedet, sier Styreleder i Kystlab AS, Bjørn-Vegard Løvik.