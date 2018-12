Nyheter

Møre og Romsdal 110-sentralen melder at Vestnes brannvesen har rykket ut til et trafikkuhell på Stokkelandsvegen i Vestnes kommune. En bil skal ha kjørt av vegen.

Politiet i Møre og Romsdal melder via Twitter at tre personer er kjørt til legevakt for undersøkelse.

Vegen er åpen på stedet.