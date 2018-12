Traff to lyktestolper i trafikkuhell

Nyheter

Møre og Romsdal 110-sentralen melder at Vestnes brannvesen har rykket ut til et trafikkuhell på Stokkelandsvegen i Vestnes kommune. En bil hadde kjørt av vegen. Politiet i Møre og Romsdal melder via Twitter at tre personer er kjørt til legevakt for undersøkelse og at vegen var åpen på stedet.

Også dagen før var det et trafikkuhell i Åsbygda i Vestnes. Denne gangen var det en norskregistrert bil på veg mot Vestnes som kjørte i grøfta på fylkesveg 661. Den knekte en lysstolpe før den stoppet i neste lysstolpe.

Politi og ambulanse kom til stedet. Politiet opplyser at det var tre personer i bilen. De ble kjørt til legevakt for undersøkelse. Begge airbagene ble utløst, og det ble store frontskader på bilen. Det var glatt på vegen.