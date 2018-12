Lars Wenaas kåret til «Årets Raumaambassadør»

Nyheter

RAUMA: I en pressemelding skriver Rauma Næringslag at det var en uvitende og overrasket Lars Wenaas som onsdag ble tildelt prisen som han får for sitt årelange engasjement for utvikling i kommunen.

Wenaas skulle holde et foredrag om historien til Wenaas-konsernet. Her viste han utviklingen frem til den milliardbedriften den er i dag.

– Han viste også hva det er han har engasjert seg i av lokale utviklingsprosjekter. Det er ikke få lokale prosjekter Lars Wenaas har engasjert seg i. Mange av de store fellesinstitusjonene vi alle nå kan nyte godt av har Wenaas gått inn med støtte til og bidratt til realisering. Rauma Kulturhus, Romsdalstrappa, Måndalen stadion og Rauma Helsehus var av prosjektene han stolt kunne vise til, sier Arvid Gjerde, styreleder i Rauma Næringslag, om hvorfor Wenaas for prisen.

– Vi er mange som er stolte av det du har fått til, og som er svært takknemlige for at du yter så mye tilbake til oss alle i Raumasamfunnet, sa Gjerde.

– Vi gratulerer Lars Wenaas med den velfortjente prisen - og takker for hans store engasjement for Rauma. Lars er en virkelig Raumaambassadør - som vi alle er stolte av, legger Gjerde til i pressemeldinga.