Elever født tidlig på året scorer best på nasjonale prøver

Det viser en studie førsteamanuensis Tore Kristian Aune har utført sammen med kollegene professor Rolf P. Ingvaldsen, professor Ottar Bjerkeset og førsteamanuensis Terje Dalen ved Nord universitet.

Aune mener at lærere bør være forsiktige med å gi individuelle tilbakemeldinger til elever utelukkende basert på resultatet de oppnår ved nasjonale prøver.

Betydelig påvirket

Studien viser at gjennomsnittsresultatene som norske elever på klassetrinnene 5., 8. og 9. oppnår på nasjonale prøver, påvirkes betydelig av tidspunktet på året de er født. Både gutter og jenter født sent på året har større sannsynlighet for å gjøre det dårligere sammenlignet med klassekamerater som er født i januar, februar og mars, går det fram.

– Resultatene fra studiet viser at elever som er født i januar, har opptil 15 prosent høyere gjennomsnittsscore på nasjonale prøver i matematikk, norsk og engelsk enn dem som er født i desember samme år, sier Aune.

Avtar med alderen

Forskjellene er størst i 5. klasse og avtar som ventet noe med alderen.

– Satt på spissen er det fødselsmåned som predikerer testresultatene, og ikke skoleferdigheter, sier han.

Nasjonale prøver ble innført i Norge fra 2004. Elevene får 90 minutter på seg til å fullføre en test på sine datamaskiner. Målet med testene er å få fram ulike kunnskapsnivå hos elevene landet rundt i utvalgte fag.

Studien har et solid datagrunnlag med hele populasjonen av elever som utgjør 175.760 elever fra alle landets 5., 8. og 9.-klasser.