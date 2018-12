Nyheter

Over og ut for Northug?

Petter Northug (32) skal onsdag holde pressekonferanse i Trondheim. Både TV 2 og NRK meldte tirsdag at han vil fortelle at langrennskarrieren er over.

Under sesongåpningen på Beitostølen i november sa Northug at han ga seg selv noen uker, men at han var nødt til å prestere innen midten av desember.

Klimarisikorapport

Lederen for Klimarisikoutvalget, Martin Skancke, overleverer utvalgets rapport til finansminister Siv Jensen (Frp).

Utvalget ble nedsatt i fjor høst for å vurdere den økonomiske klimarisikoen både for staten og for norske selskaper.

Cohen får sin straff

Det er ventet at en føderal domstol kommer med straffeutmålingen mot Donald Trumps tidligere advokat, Michael Cohen.

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om fengsel i fire-fem år for Cohen, som er tiltalt for blant annet skatteunndragelse og brudd på regler for valgkampfinansiering og for å ha løyet for Kongressen.

May i spørretimen

Britenes statsminister deltar onsdag i den ukentlige spørretimen i Parlamentet. I Strasbourg holder EU-parlamentet holder brexit-debatt. Vi følger utviklingen.

Norges EM-skjebne avgjøres

De siste kampene i hovedrunden spilles onsdag: Der avgjøres det om Norge får videre til sluttspillet i håndball-Em for kvinner.

Den «enkleste» veien videre er om Norge slår Spania og Ungarn slår Romania. Da blir Norge trolig reddet av sin suverene målforskjell.