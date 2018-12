Vi viser debatten om Nordøyvegen direkte

Nyheter

Vil politikerne si ja til Nordøyvegen i dag?

Det er stor interesse rundt vegprosjektet som skal gjøre Nordøyane landfaste. Fra øysamfunna i Sandøy og Haram kommer det flere titalls og kanskje så mange som over hundre personer for å følge debatten i fylkestinget i Molde tirsdag. To busslaster med tilhørere fra Sandøy og Haram ankom Alexandra litt før 08.30. De startet hjemmefra i sekstida i morges, forteller de.

Rbnett vil vise videostrøm fra både debatten og avstemmingen. Møtestart er klokka 09.00 og videostrømmen vil være tilgjengelig fra da.

Rbnett har også reportere på selve møtet som vil komme med saker undervegs.

Opptelling: Fylkestinget sier ja til Nordøyvegen Nordøyvegen blir vedtatt, men det kan bli så knapt som med én stemme.