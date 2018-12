Nyheter

Bare to av totalt elleve kjøretøy fikk kjøre videre etter at de ble stoppet og kontrollert under vegvesenets tungbilkontroll på Bergsøya tirsdag ettermiddag. Det melder Statens vegvesen.

De avdekket blant annet et kjøretøy med alvorlige mangler med blant annet brudd i den ene fjæringen samt feil på bremsene.

Det er ikke opplyst om hvilke feil de åtte andre kjøretøyene hadde, men ni av elleve fikk altså kjøreforbud.