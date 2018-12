Hustad får fornyet tillit – og 18-åring er valgt til leder i Rauma Høyre

Nyheter

– Rauma Høyre er svært glade for å kunne presentere ei meget spennende liste til kommunevalget høsten 2019, heter det i en pressemelding fra partiet tirsdag ettermiddag.

Vil beholde ordfører

Dagens ordfører, Lars Olav Hustad, får fornyet tillit til neste kommunevalg, og er partiets første- og ordførerkandidat.

– Målsettingen er selvsagt at Høyre etter valget i 2019 også skal være kommunes største parti, og at vår nåværende ordfører, Lars Olav Hustad, får fortsette som ordfører. Hustad er en hardtarbeidende ordfører som har tydelige mål og opptatt av å bygge Rauma sin framtid. Gjennom sju år har han vist handlekraft og snakket varmt om Rauma i alle sammenhenger. Han har også vist at han kan lede kommune gjennom krevende hendelser, heter det fra partiet.

Slik ser lista fra Rauma Høyre ut:

1. Lars Olav Hustad (Åndalsnes)

2. Renate Soleim (Isfjorden)

3. Øyvind Hovde (Mittet)

4. Sivert Dahle (Åndalsnes)

5. Ingunn Heinåli (Isfjorden)

6. Lars Ramstad (Åndalsnes)

7. Knut Johan Stenerud (Innfjorden)

8. Harald Grøtta (Isfjorden)

9. Henriette Deunk (Måndalen)

10. Kim Daniel Erlandsen (Isfjorden)

11. Grete Eidsvoll Bjerke (Eidsbygda)

12. Johan Setnes (Veblungsnes)

13. Isabell Witschurke (Åfarnes)

14. Lars Even Øverbø (Åfarnes)

15. Renat Zemin (Åndalsnes)

16. Guro Aarø Scarfi (Åndalsnes)

17. Live Mittet Grøtta (Isfjorden)

18. Marit Moltubakk (Isfjorden)

19. Sigv. Kavli (Åndalsnes)

20. Peder Gjerstad (Åndalsnes)

21. Kristoffer Bakke (Åndalsnes)

Ung profil

Rauma Høyre poengterer også den store andelen med unge personer på lista.

– Spesielt er vi meget stolte over at hele sju stykker på lista er under 24 år! Vi er også stolte over at 4. mann på lista, Sivert Dahle, som kun er 18 år, er i spiss for disse flotte ungdommene. Sammen med comeback fra veteranen Lars Ramstad, som var ordfører i Rauma tidlig på 70-tallet og fylkesordfører på 80-tallet, og at sju av åtte kommunestyrerepresentanter i dag har sagt ja til gjenvalg, vil dette utgjøre et super sterkt lag, heter det fra partiet.

– Under årsmøte gjorde Rauma Høyre et historisk vedtak. 18 år gamle Sivert Andre Dahle ble valgt som leder for Rauma Høyre de neste to årene. Sivert er et stort politisk talent, og med hans interesse og iver for å bygge et godt samfunn, er vi sikre på at Sivert er rette mann for rollen. Med det vedtaket blir også Sivert historisk, landets yngste lokallagsleder i partiet Høyre, skriver Rauma Høyre i en melding.