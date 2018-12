Øredøvende jubel for Nordøyvegen

Nyheter

Med 26 mot 21 stemmer sa fylkestinget ja til kjempeprosjektet med en kostnadsramme på over 5 milliarder kroner, og som vil gi fastlandsforbindelse til Nordøyene.

Lenge før debatten startet var det fullt i bankettsalen på Hotell Alexandra i Molde. Flere hundre tilhørere – fra Harøya, Sandøya, Finnøya, Lepsøya, Haramsøya, Flemsøya og Fjørftofta – hadde tatt turen inn for å følge debatten og den endelige avgjørelsen om Nordøyvegen. Fylkesordfører Jon Aasen måtte flere ganger under debatten henstille til publikum om å holde seg i ro og ikke komme med applaus og tilrop etter innleggende. Men da avgjørelsen var klar var det umulig å holde igjen jubelen For folkene på Nordøyane betyr det at flere tiår med kamp for å få fastlandsforbindelse endelig er over.

Rbnett kommer tilbake med mer.