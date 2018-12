Ektemannen dømt til 18 års fengsel for drapet på Janne Jemtland

Nyheter

Dommen falt mandag formiddag. Tingrettsdommer Trond Christoffersen leste selve domsslutningen først, før han gikk over til å gå igjennom premissene og hvilke vurderinger retten har gjort rundt straffens lengde.

– Drapshandlingen fremstår som en ren henrettelse, ved et velrettet skudd rett i panna. Jemtland framstår som en kald og kalkulerende drapsmann, sa tingrettsdommeren.

– Det foreligger ingen formildende omstendigheter i denne saken, derimot er det en rekke straffeskjerpende forhold, leste han videre.

Må betale sønnene 800.000

Ektemannen, 47-årige Svein Rishovd Jemtland, er også dømt til å betale de to sønnene 400.000 kroner hver i oppreisningserstatning. Dommeren mener det er grunnlag for å tilkjenne oppreisningserstatning som går utover det normerte beløpet, og argumenterer for at begge guttene skal behandles likt, selv om eldstebroren trolig har hatt en større påkjenning ved at han hørte krangelen, basketaket og skuddet.

– De to barna har i realiteten mistet begge sine omsorgspersoner og må leve videre med kunnskap om at faren har drept moren. Etternavnet deres gjør at de i lang tid framover kommer til å bli forbundet med saken, sa dommeren.

I tråd med aktors påstand

Aktor la i sin prosedyre for to uker siden ned påstand om at den ektemannen til Janne Jemtland dømmes til 18 års fengsel for drapet på kona. Han nekter selv straffskyld, og forsvarerne ba derfor om full frifinnelse.

Janne Jemtland (36) døde natt til 29. desember etter å ha blitt skutt i pannen fra på kloss hold. Ektemannen hevder hun truet ham med våpen, og at det gikk av da han forsøkte å få det ut av hånden hans. Retten har ikke festet lit til denne forklaringen, men kom til at det var ektemannen som holdt i pistolen og skjøt sin kone.

– Straffeskjerpende

Statsadvokat Iris Øst Lydsdottir Storås framhevet i retten at alle bevis i saken støttet opp om påstanden om at ektemannen drepte kona, og alt han gjorde etter at skuddet falt, handlet om å skjule en kriminell handling. Måten han håndterte liket av Janne Jemtland på, er i seg selv straffeskjerpende, mente hun.

– Han kledde henne helt naken, lot henne ligge på gårdsplassen i opptil halvannen time. Så pakker han henne i plast og kjører rundt i bygda med henne i bagasjerommet. De etterfølgende handlingene utviser en total mangel på respekt for menneskeliv, sa Storås i retten.