Kleive Vel fikk gave på 175.000 kroner

Nyheter

Banken feirer 175 år og arrangerte i den anledning en jubileumskonsert i Molde Arena lørdag. Under festlighetene ble det også delt ut en gave fra jubilanten på 175.000 kroner. Mottakeren er Kleive Vel.

– De er i gang med et veldig spennende prosjekt som favner bredt, prosjektet vil komme mange brukergrupper til gode og personer i alle aldre vil kunne benytte seg av anlegget som har en unik beliggenhet. Foreningen og personene som står bak har allerede lagt ned et imponerende antall dugnadstimer, og mange flere vil det nok bli fremover, sier banksjef Finn Tangen.

Som en del av konkurransen ble en oppfordret om å sende inn forslag til en vinner. Totalt ble det sendt inn 1300 forslag.

– Vi mener at vinnerprosjektet blir et nærmiljøanlegg som vil skape samhold, inkludering og et helt nytt tilbud til lokalsamfunnet. Vi tror at anlegget på Notvollen friluftsområde vil bli besøkt av langt flere enn de som bor på selve tettstedet, forteller banksjefen om juryens begrunnelse.

– Vi har latt oss imponere stort av engasjementet i forbindelse med jubileumsgaven. Det gir oss nok en bekreftelse på at vi opererer i et område som bobler av ildsjeler med ideer, skaperglede og gjennomføringsvilje. Det var stor bredde og høy kvalitet i forslagene som kom inn, og vi vil takke hver og en som har engasjert seg.