Fredsprisvinner landet i Norge

Nyheter

Den 63 år gamle kongoleseren landet på Oslo Lufthavn like før klokken 12.

– Jeg håper å få anledning til å snakke med folk om situasjonen rundt seksuell vold mot kvinner. Det er et uhyre viktig tema, og jeg er glad for at deres lidelse nå blir anerkjent med denne prisen, sier fredsprisvinneren til NTB.

Det har snødd i Oslo-området de siste dagene, og det første som møtte fredsprisvinneren var en flyplass dekket av snø.

– Jeg kommer fra et varmt land. Med så mye snø blir det veldig kaldt for meg, sa Mukwege før han satte kursen inn mot hovedstaden.

Vanskelig å forlate jobben

Mukwege var i operasjonssalen på sykehuset hvor han jobber da han 5. oktober fikk beskjeden om at han var blitt tildelt prisen.

– Selvfølgelig er det vanskelig å forlate arbeidet mitt for å komme hit disse dagene. Jeg er opptatt hele året rundt, og det er vanskelig for pasientene mine som må vente på meg mens jeg er borte. Men jeg er her kun for en kort periode, så vil jeg dra hjem igjen for å fortsette arbeidet mitt, sier Mukwege.

Han legger også til at han håper å få tid til å treffe slektningene sine i Norge løpet av besøket.

Rundt 50 av Mukweges familiemedlemmer er bosatt i Norge, blant dem nevøen og Tromsø-spilleren Mushaga Bakenga. Det er foreløpig ikke kjent når Nadia Murad, den tidligere IS-fangen fra Irak som mottar fredsprisen sammen med Mukwege, vil ankomme Norge.

Tett program

Søndag finner den årlige pressekonferansen sted på Nobelinstituttet, hvor fredsprisvinnerne Nadia Murad og Mukwege vil svare på spørsmål fra pressen.

Senere samme dag er det duket for folkefest utenfor Oslo rådhus. Gratiskonserten skal ledes av Kåre Magnus Bergh og Silje Nordnes, og blant artistene som skal opptre er blant andre DDE, Julie Bergan, Kurt Nilsen og Wenche Myhre. Begge de to fredsprisvinnerne vil være til stede under konserten.

Utendørsarrangementet holdes som en slags erstatning til den tradisjonelle Nobelkonserten. Den ble tidligere i år avlyst på grunn av dårlig økonomi, samt at arrangøren ønsker å tenke nytt om innhold og format, ifølge Nobelinstituttet.

Mukwege og Murad vil bli overrakt selve prisen under den offisielle Nobel-seremonien i Oslo rådhus mandag klokken 13. Senere på kvelden vil de to vinnerne tradisjonen tro vinke til fakkeltoget utenfor Grand Hotel i Oslo sentrum.