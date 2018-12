Bil kjørte inn i strømmast - strømmen har gått i området

Nyheter

Politiet melder at to personer blir fraktet til sjukehuset i Molde for kontroll. Skadeomfanget er ikke kjent, men det er ikke meldt om livstruende skader.

Bilen skal ha truffet en strømførende mast da den kjørte av vegen og ifølge politiet har strømmen gått i området. Everket er varslet om hendelsen og er på veg til stedet.

Det skal være svært glatt på stedet og bilen skal ha gått rundt flere ganger før den skled av vegen. Det er 60-sone på stedet.

Politiet opplyser at vegen er stengt inntil videre på grunn av en strømførende kabel som ligger i vegbanen.