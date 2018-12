Urolige etter kutt-krav på 200 helseårsverk

Nyheter

(SMP.NO) Ingen utredning, ingen prosess, ingen synspunkter på hvor det er mulig å nedbemanne: Kravet fra styret i Helse Møre og Romsdal om å nedbemanne 200 årsverk kom over bordet, og ble brått vedtatt, tirsdag.

Sett fra utsiden kom det hele så uventet at ansattrepresentantene i styret så ut til å bli overrumplet.

Direktør Espen Remme ble åpenlyst kritisert av eierstyringsdirektør og styremedlem Nils Kvernmo for å ikke ha gjennomført tidligere styrevedtak. Nå er de ansatte bekymret.

Allerede i januar skal det komme en konkret plan for nedbemanningen med effekt så tidlig som mulig i 2019.

– Vi trenger tvert imot flere

– Jeg har ikke sett dette som en konkret sak som skulle opp til behandling. Vi visste ikke at det var tema med så kraftig nedbemanning. Det har ikke blitt drøftet med ansatte, sier Henning Sandsmark, hovedtillitsvalgt for overlegeforeningen ved Ålesund sjukehus.

Han understreker nå viktigheten av at de som står pasienten nærmest, mellomledere og tillitsvalgte, blir involvert i prosessen.

Når det gjelder selve vedtaket om nedbemanning, så er Sandsmark enda tydeligere:

– Det er tvert imot et skrikende behov for flere stillinger for å opprettholde god pasientbehandling. Det har tidligere vært snakket om eldrebølgen som kommer. Vi må snakke om eldrebølgen som er her, sier han.

Kan føre til nedleggelser

Sandsmark mener behovet er 5–10 prosent flere legestillinger, med de sjukepleierstillinger det vil dra med seg.

– Med slike store kutt er konsekvensen at vi må legge ned tilbud, og gjøre det motsatte av det politiske mandatet om å behandle pasientene der de er. Pasientene må reise lengre, og vi ender opp med dårligere helsetilbud, muligens uten økonomisk gevinst grunnet økte transportkostnader, sier han.

Sandsmark har tidligere vært klar i direkte tale med Remme om at de kliniske stillingene bør skjermes for pasientenes del.

– Sjukehus er til for pasientene. Det har kommet til mange nye stillinger som kanskje bedrer budsjettøkonomi, og som hjelper til med å flytte på tall og internfakturering. Men disse stillingene gir ikke bedre helse. Da er mitt store poeng at leger og sjukepleiere som står i det med pasienten til daglig må skjermes. Det er tross alt også pasientbehandling som skaper inntektene for sjukehus.

– Rart at tunge investeringer skal spares inn på drift

Sandsmark synes det er merkelig at store og dyre sjukehusbygg skal finansieres ved å spare inn på drift og pasientbehandling.

– Det har vist seg at det er umulig, og det er finansieringen det er noe galt med, sier han. Anette Lekve, foretakstillitsvalgt for sjukepleierne, støtter ham der.

– Sektoren er underfinansiert. Alle sjukehusforetak sliter i større eller mindre grad økonomisk. Nasjonale politikere legger opp til sulteforing, og i tillegg skal vi også ha et omfattende effektiviseringsarbeid, være innovative, forbedre oss – og samtidig ta ned antall ansatte. Rammene er for stramme og midlene sjukehussektoren får fra bevilgende myndigheter må økes, sier hun.

Marianne Nydal, hovedtillitsvalgt på Ålesund sjukehus, sier det er en veldig krevende situasjon, og at en ikke kan gjøre slike nedbemanninger uten en god og trygg prosess.

– Vi stiller spørsmål om tidsfaktoren her. Styret ber oss om å gjøre dette øyeblikkelig.

Alle de tillitsvalgte Sunnmørsposten har snakket med forstår at det er en krevende økonomisk situasjon, og sier det sikkert er områder en kan forbedre seg på. Samtidig ser ingen at de har noen ansatte å miste, og de har mer enn nok å gjøre. Lekve oppfatter ikke at direktør Remme er årsaken til problemet.

– Selv en superleder ville hatt økonomiske problemer, sier hun.

Denne saka ble først publisert av Sunnmørsposten.