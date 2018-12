Nyheter

Like før klokka 15 fredag ettermiddag ryket Molde brannvesen ut til et trafikkuhell på Lønset.

Operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt, Tor André Gram Franck, opplyser til Rbnett at det er en lastebil og en personbil som var involvert i uhellet.

– Det skal ikke være snakk om alvorlig personskade. Men det er store materielle skader, sier han.

Som følge av uhellet oppstod det trafikale utfordringer, og trafikken ble dirigert manuelt på stedet. Like etter klokken 16 kunne Statens vegvesen melde at vegen var ryddet og fri for ferdsel.