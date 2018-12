Ung gutt på sykkel påkjørt i Frænavegen

Nyheter

Ulykken skal ha skjedd ved avkjørselen til Jupitervegen i 16-tida, i forbindelse med at gutten skulle krysse vegen på gangfeltet like ved. Bilen skal ha truffet gutten på sykkel slik at han veltet.

Guttens alder er ikke kjent, men det skal ifølge politiet være snakk om en ung gutt. Politiet kan foreløpig ikke si noe om skadeomfanget. Gutten skal ha vært bevisst da han ble fraktet til sjukehuset i Molde med ambulanse.

Frænavegen ble stengt i en kort periode i forbindelse med ulykka, men er nå åpen for trafikk.