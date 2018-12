Flere biler av vegen – krevende kjøreforhold i distriktet

Nyheter

Til tider tett snøfall og temperatur på rundt null grader har bydd på utfordringer i trafikken i vårt distrikt onsdag. Politiet advarer mot de vanskelige forholdene og ber trafikanter være oppmerksom. Meteorologisk institutt melder at det er ventet flere byger med snøfall utover kvelden.

- Vi oppfordrer alle trafikanter til å kjøre forsiktig. Og alle bør sjekke dekkene sine, og sjekke at de er skodd for forholdene, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt til Rbnett.

Kjørte av Frænavegen

Klokka 13.45 onsdag ettermiddag kjørte en personbil av Frænavegen ved Fannebostad i Molde. Det satt to personer i bilen da uhellet inntraff. Begge skal ha kommet seg fra det hele uten skader, melder politiet.

Et kjørefelt ble sperret som følge av ulykka, og trafikken ble dirigert på stedet. Vegen ble åpnet for fri ferdsel like før klokken 16.

Videre kjørte et kjøretøy av vegen på Fursetfjellet og et vogntog på Eidsøra. I begge tilfellene slapp en fra uhellet uten skader.

Kaos på fjellovergangene

På fjellovergangene på E 39 var det onsdag svært krevende forhold. Og spesielt på Ørskogfjellet. Like før klokken to hadde politiet registrert sju forskjellige vogntog som sto bom fast bare på Vestnes-sida av fjellet og ytterligere fem-seks vogntog i Skorgedalen øst for skitrekket. Alle i retning mot Ålesund.

Statens vegvesen varslet utover ettermiddagen at de vil kontrollere vogntog på veg inn over Ørskogfjellet for å sjekket at de er tilstrekkelig skodd for forholdene.