Solide tall fra SAS

Resultatet er ifølge E24 det beste resultatet for SAS siden 90-tallet og langt bedre enn analytikere hadde ventet.

Omsetningen i kvartalet (august til oktober) gikk opp fra 11,6 milliarder svenske kroner i samme kvartal i fjor til 12,7 milliarder kroner i år. SAS har et avvikende regnskapsår og avslutter det 31. oktober.

For hele året samlet endte resultatet før skatt på 2,04 milliarder svenske kroner, opp fra 1,73 milliarder fra forrige regnskapsår. Omsetningen økte fra 42,7 milliarder kroner til 44,7 milliarder kroner.

– Levert i overkant

– SAS har levert i overkant av vår prognose. Vi gleder oss over det. Det som har bidratt til det er at våre tilbud settes pris på av våre kunder. Det var 30 millioner som reiste med oss i løpet av året. Det er også rekord. Samtidig har vi fortsatt arbeidet med å effektivisere virksomheten, sier administrerende direktør Richard Gustafson i SAS til NTB.

Det var i oktober at SAS satte den nye passasjerrekorden og passerte 30,1 millioner passasjerer det siste året. Dette er medregnet chartertrafikk, den vanlige rutetrafikken utgjorde 28,8 millioner passasjerer.

Antall passasjerer som fløy med SAS økte med 0,6 prosent i rutetrafikk, falt 3,2 prosent i charter og økte 0,3 prosent totalt.

Effektiviseringsarbeidet fortsetter

Effektiviseringsarbeidet har ført til at SAS sparte inn 723 millioner svenske kroner i regnskapsåret 2017–2018.

– Vi sa vi skulle spare 700 millioner kroner i år, og det har vi også gjort. Vi har sagt at vi skal spare 3 milliarder fra 2017 til 2020. Nå gjenstår det 1,5 milliarder av dette, konstaterer han.

Gustafson innrømmer at det er et stort og omfattende arbeid som gjenstår for å komme i land med innsparingene, noe som vil påvirke alle deler av virksomheten.

– Det handler til dels om sesongtilpasning. Vi kan ha flere midlertidige ansatte i sesong. Det er en viktig komponent. Vi ser over vår flåte, og vi ser muligheter til ytterligere å effektivisere interne prosedyrer. Det er en rad ulike kriterier som påvirker store deler av virksomhetene, sier han.

Tøffere framover

Ifølge resultatrapporten merket selskapet de økte drivstoffutgiftene spesielt i fjerde kvartal. Bare fra august til oktober var drivstoffutgiftene på 669 svenske millioner kroner.

Disse utgiftene tar SAS også høyde for det kommende året, og er mer forsiktige i sine prognoser. I årsrapporten skriver de derfor at SAS forventer å kunne levere «et positivt resultat før skatt og engangsposter» også det kommende året, som beskrives som mer utfordrende med tanke på drivstoffutgifter og en svak svensk krone.