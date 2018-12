Rekordmange fullførte videregående skole i Møre og Romsdal

Nyheter

Møre og Romsdal ligger godt over landssnittet for gjennomføring i videregående skole, og fraværet holder seg også på et stabilt lavt nivå.

Dette er blant hovedtrekka i Møre og Romsdal fylkeskommunes kvalitetsmelding som skal til politisk behandling i fylkestinget 10. til 12. desember.

– Vi ser at vi har ei svært god utvikling for videregående opplæring i flket vårt, sier fylkesutdanningssjef Erik Brekken i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Meldinga er en tilstandsrappot for videregående opplæring, basert på statistikk og elev- og læringsundersøkelser. Den viser blant annet at rekordmange elever har fullført og bestått skoleåret 2017-18. Det er en økning både for studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

87,6 prosent av alle elevene fullførte og besto skoleåret 2017-18, mot 86,1 prosent året før. Påbygging til generell studiekompetanse har størst økning.

Fylket ligger over landsgjennomsnittet innenfor alle utdanningsretninger for fullført og bestått per skoleår.

Fraværet holder seg fortsatt på et stabilt lavt nivå. I løpet av de siste to skoleårene er fraværet redusert med 2,2 prosentpoeng fra 6,7 til 4,5.

– Disse resultatene viser oss at det blir gjort mye godt arbeid med å tilpasse opplæringa slik at flere elever gjenomfører utdanninga. Herfra må vi bare jobbe videre, for ålet innen 2019 er at 79 prosent av elevene og lærlingene i fylket skal gjennomføre videregående opplæring i løpet av fem år. Dette tallet ligger nå på 76 prosent, sier Brekken.