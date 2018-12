Helle Jensen sluttar som prosjektdirektør for SNR

Nyheter

4. desember går prosjektdirektør for Sykehusbygg, Helle Jensen, ut av stillinga som prosjektdirektør av familiære årsakar, opplyser Helse Møre og Romsdal.

Ho blir erstatta av prosjektleiar for prosjekteringa, Harald Hasfjord som går inn som midlertidig prosjektdirektør i ein periode.

– Vi vil takke Helle Jensen for jobben ho har gjort for prosjektet i denne perioden. Sykehusbygg vil no søke etter ny prosjektdirektør for SNR gjennom tilsetting eller engasjement, og prosessen med dette er allereie i gong, seier Bjørn Remen, konstituert adm. dir i Sykehusbygg i ei pressemelding.