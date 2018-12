Gullballvinner Hegerberg avfeier at «twerke»-forespørsel ødela kvelden

Nyheter

I konkurranse med 14 andre ble den 23 år gamle spissen tildelt den prestisjetunge Gullballen da den høythengende prisen ble utdelt for aller første gang til en kvinne i Paris mandag kveld.

På scenen sa en av kveldens verter, den franske DJ-en Martin Solveig, at han fikk Kylian Mbappé til å danse da han mottok sin pris tidligere og at han vil ha henne til å gjør noe lignende. Deretter spurte DJ Solveig om Hegerberg kunne «twerke» – noe hun umiddelbart sa nei til.

Klippet gikk viralt og sosiale medier kokte over, fordi folk oppfattet spørsmålet som en oppfordring til at Hegerberg skulle utføre rumpedansen på scenen. Ifølge Hegerberg ba DJ Solveig om unnskyldning til henne personlig. Hun bedyrer at Gullballen betyr mest for henne og at den kleine forespørselen ikke ødela kvelden.

– Jeg følte det ikke sånn i det hele tatt, for å være ærlig, og det er synd hvis folk tror det om situasjonen, sier Hegerberg.

– Jeg tror det er mange andre tema å ta opp, om vi skal snakke om seksuelt relaterte saker, legger hun til.

Tok helt av

For Hegerbergs del var saken tilsynelatende ute av verden så snart den klønete franskmannen hadde sagt unnskyld til henne.

– Ballon d'Or er viktigst, sier hun.

Om saken var død for Hegerbergs del, var den høyst levende ute på nett.

Kamera fanget opp reaksjonen til en måpende Mbappé, stjerneskuddet fra PSG. I salen satt familien og kjæresten til Hegerberg. Reaksjonene haglet fra alle kanter i fotballmiljøet, og i sosiale medier raste det inn med reaksjoner.

– Det er totalt uprofesjonelt, og totalt respektløst å oppføre seg på den måten, konkluderte fotballekspert Mina Finstad Berg i TV 2 s studio.

Spurte Mbappé

En slags unnskyldning og forklaring fra DJ-en med det norskklingende navnet havnet også på Twitter. Han er overveldet over at folk raser mot ham og bedyrer at han ikke mente å fornærme noen. Han forklarer det med lavt nivå både på engelsk språk og kultur.

– Det var en spøk, antakeligvis en dårlig en, og jeg vil be om unnskyldning til de jeg kan ha fornærmet. Beklager, sier Martin Solveig.

Da Solveig tidligere på kvelden var på scenen med Mbappé, utfordret han ham til å danse, noe den mannlige fotballspilleren gjorde. Det var med henvisning til dette at han spurte Hegerberg om hun ville «twerke».

– Han ville aldri spurt … altså Mbappé ble spurt om å danse, men han ble ikke bedt om å «twerke», poengterer Finstad Berg til TV 2.