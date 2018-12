Andy Murray slakter DJs oppførsel mot Hegerberg: – Nok et eksempel på latterlig sexisme i idretten

Nyheter

Det var den franske DJ-en Martin Solveig som kom med den famøse forespørselen. Hegerberg sa umiddelbart nei til å utføre rumpedansen.

Kjapt begynte det å koke i sosiale medier, spesielt etter at klippet av episoden gikk viralt. Av kjente idrettsstjerner er Murray blant dem som har fått lengst i sin fordømmelse av behandlingen Hegerberg fikk under Ballon d'Or-seremonien.

«Nok et eksempel på den latterlige sexismen som fortsatt eksisterer i idretten», skriver skotten på Instagram.

Ingen overreaksjon

Teksten er lagt oppå et utklipp av en Sky Sports-artikkel om «twerke»-episoden. Deretter fortsetter Murray tiraden:

«Hvorfor må kvinner fortsatt bli utsatt for sånt skit? Hvilke spørsmål stilte de Mbappé og Modric? Jeg vil anta at det hadde noe med fotball å gjøre», skriver tennisstjernen og avslutter på følgende måte:

«Og til alle som tenker at folk overreagerer og at det var en spøk... Det var det ikke. Jeg har vært involvert i idretten hele mitt liv, og mengden med sexisme er uvirkelig».

Første kvinne

DJ Solveig var en av kveldens verter under mandagens seremoni. Ifølge Hegerberg ba franskmannen om unnskyldning til henne personlig. Hun bedyrer at Gullballen betyr mest for henne og at den kleine forespørselen ikke ødela kvelden.

– Jeg følte det ikke sånn i det hele tatt, for å være ærlig, og det er synd hvis folk tror det om situasjonen, sa hun.

Solveig forklarte på Twitter at han ikke mente å fornærme noen.

«Jeg forklarte det til Ada, og hun sa til meg at hun forsto at det var en spøk. Uansett, så beklager jeg til alle som kan ha blitt fornærmet».

Det var i konkurranse med 14 andre at Hegerberg ble tildelt den prestisjetunge Gullballen. Det er første gang at den høythengende Ballon d'Or-prisen er gitt til en kvinne. Stjernespissen fra Sunndalsøra har vært en målmaskin for Lyon i flere år.

Real Madrids kroatiske midtbanespiller Luka Modric tok hjem prisen på herresiden.