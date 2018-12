Slit med å finne Maja

Nyheter

(SMP.NO) Politiet held fram med analysane av fotomateriale som kom inn frå politihelikopteret. Det har vore folk i terrenget for å sjekke ut konkrete område. Dette arbeidet har førebels ikkje gitt resultat.

Maja Herner er polsk og forsvann onsdag 21. november. Siste sikre observasjon er frå eit overvakingskamera i Ørsta sentrum klokka 12.35. Bilen ho disponerte er parkert ved vassverket, eit utgangspunkt for fleire fjellturar. Snøen skaper no krevjande søkeforhold. Politiet vurderer bruk av dronar, og sjekk av nye område. Hittil har det vore 120 vitneavhøyr. Politiet er open for alle teoriar, men det er ikkje haldepunkt for noko kriminelt.

Denne saka ble først publisert av Sunnmørsposten.