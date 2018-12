Nyheter

Politi og ambulanse rykka ved 16.30-tida søndag ettermiddag ut til en bolig i ytre Fræna.

- Vi rykka ut med to patruljer, etter melding der det framsto som det var snakk om trusler. Da vi kom fram, viste det seg at det var en familiekrangel, opplyser Arild Reite ved politiets operasjonssentral for Møre og Romsdal tl Rbnett.