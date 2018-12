Nyheter

Politiets operasjonsleder melder lørdag klokka 18.49 at det har vært et trafikkuhell rett ved Roseby i Molde. To biler var involvert i hendelsen og totalt fem personer var i bilene.

– Samtlige sendes til legevakt for undersøkelse, melder politiet.

Alle nødetatene rykket ut til stedet. Ifølge politiet skal trafikken ikke bli hindret.

– Uhellet skjedde i rundkjøringa. De to bilene kolliderte der, men akkurat nå vet vi ikke mer om hendelsesforløpet, sier operasjonsleder til Rbnett.