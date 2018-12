Spår forbud mot bruk av bonuspoeng opptjent på jobbreiser

Nyheter

– Selv om det har vært skattepliktig, er mitt inntrykk at det har vært allment akseptert å bruke poengene på det man ønsker, sier administrerende direktør Per Arne Villadsen i reisebyrået Berg-Hansen til Aftenposten.

Som sjef i reisebyrået må han forholde seg til de nye skattereglene både som arbeidsgiver og som rådgiver for kundene.

– Basert på samtaler med skattemyndighetene, har jeg forstått det slik at det ikke er noen forventning om at arbeidsgiver skal ha oversikt over dette. Det har de jo heller ingen juridisk mulighet til, sier Villadsen.

Han ser for seg to mulige løsninger for norske arbeidsplasser fra nyttår: Arbeidsgivere kan forby privat bruk av poeng fra tjenestereiser eller man kan lage et system for at arbeidstakere rapporterer inn privat bruk av slike poeng.

Arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO mottar mange henvendelser om dette.

– Det første bedriftene må gjøre, er å skaffe seg en oversikt over hvilke ordninger for ansatte som finnes i bedriften. Vårt råd er dernest å avklare om det skal være lov for ansatte å bruke slike ordninger, sier hun blant annet.

I tillegg må arbeidsgiverne fra nyttår betale arbeidsgiveravgift for de ansattes private bruk av bonuspoeng fra jobbreisene.

– Det er klart det legges en ekstra byrde på arbeidsgiver, både i form av ekstra rapporteringsplikt og ekstra arbeidsgiveravgift. Våre medlemmer lurer på hvordan de skal klare å oppfylle den nye plikten på en god måte, sier Melsom.