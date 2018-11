Politikeres griseprat vekker harme på Island

Nyheter

Blant parlamentarikerne som kan høres i opptaket, er Midtpartiets leder, tidligere statsminister Sigmundur Davíd Gunnlaugsson, og flere andre fra partiets gruppe i Alltinget, samt Karl Gauti Hjaltason og Ólafur Ísleifsson fra Folkepartiet.

Karakteristikkene de kom med under det fuktige treffet på Klaustur Bar, ble overhørt av flere, og en av bargjestene gjorde et opptak av den lystige gjengen med politikere. Det tre timer lange opptaket har nå funnet veien til islandske medier, skriver Reykjavik Grapevine.

Nedsettende

Politikerne sparer ikke på nedsettende karakteristikker i sin omtale av kvinnelige kollegaers utseende og latterliggjør flere av dem.

De kvinnelige politikernes mentale tilstand og intellekt blir også kommentert, og Folkepartiets leder Inga Sæland blir karakterisert som «riv, ruskende gal» og «ikke til å stole på».

En annen kvinnelig parlamentariker blir først betegnet som «søt» av en av mennene, før en annen protesterer og hevder at det virkelig har gått nedover med henne og at «hun er mindre heit nå enn hun var for to år siden».

«Byråkratisk heks»

Midtpartiets Anna Kolbrún Árnadóttir var også til stede i baren og kaller sin kvinnelige kollega Silja Dögg Gunnarsdóttir fra Fremskrittspartiet for «farlig». Dette er søsterpartiet til Senterpartiet i Norge.

Unnur Brá Konráðsdóttir fra Selvstendighetspartiet blir omtalt som en «byråkratisk heks», mens sosialdemokraten Oddný Harðardóttir stemples som «spastisk».

Svært full

Flere av parlamentarikerne som kan høres i opptaket, har beklaget. Midtpartiets Gunnar Bragi, som har vært utenriksminister, legger seg flat, innrømmer å ha vært «svært full» og sier at listen over dem han nå må be om unnskyldning er lang.

Sigmundur Davíd Gunnlaugsson vil derimot ikke beklage og angriper i stedet mediene for å gjengi det som ble sagt på Klaustur Bar.

– Det alvorligste er at Island har begynt å gjøre opptak av politikeres private samtaler, skriver han på Facebook.