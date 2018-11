Politiet fryktet at noen var i nød på fjell i Fræna – men «SOS-signalene» stammet trolig fra jogger med hodelykt

Nyheter

NB! Denne saken ble oppdatert fortløpende. De siste oppdateringene ligger nederst i saken.

I en melding på Twitter seint fredag kveld, meldte politiets operasjonsleder at det var blitt observert lyssignal som kunne tyde på at noen var i nød på nordsiden av Kvannfjellet i Fræna. De ønsket kontakt med turgåere som hadde vært i dette området fredag etter klokka 17.

– Det var en person som kjørte nær stedet som observerte noe som så ut som SOS-signal. Det virket som det kom fra stien som gikk opp til Kvannfjellet, sier operasjonsleder Erik Mikalsen til Rbnett.

– Vi har satt inn politihund for å søke, og det er gode søksforhold. Vi har også 20 personer fra Røde kors som er delt opp i to søkslag. Hundefører startet klokka 20.46. Røde kors-gruppene går i bakkant på veg oppover, forklarer han.

– Har dere fått inn tips etter at dere gikk ut med Twitter-meldingen?

– Foreløpig har det ikke kommet noe, sier Mikalsen til Rbnett klokka 22.30.

– Det var to biler som dro fra en parkeringsplass ved stedet rett etter at lysene ble sett. Det var litt derfor vi også ønsket å få hjelp fra publikum, sier han.

– Hvor lenge vil letingen i fjellet pågå?

– Vi må nå søke i det aktuelle området hvor lyset kom i fra. Vi må også gjøre søk i nærliggende områder. Det er vanskelig å tidfeste hvor lenge dette vil pågå.

OPPDATERING KLOKKA 23.20:

– De har nå søkt i hele området der lyset var sett, og vi søker nå i områdene rundt. Hundesøket har ikke ført til noe ennå. De to patruljene fra Røde Kors driver også fortsatt søk. De to patruljene går hver sine ruter opp, men foreløpig er det ikke noe som tyder på at det er noen i nød der oppe, opplyser operasjonsleder Mikalsen til Rbnett klokka 23.20.

Området lysene kom fra skal ligge i rundt 460 meters høyde.

– Vi har fått inn tips fra noen som har vært i nærheten – de var ute og tok noen bilder i dette tidsrommet. De tok bilder med blitz, så nå undersøker vi om dette kan være årsaken.

OPPDATERING KLOKKA 23.25:

– Vi har nå fått kontakt med en som har vært på løpetur der oppe. Vedkommende hadde hodelykt som differensierer mellom lysstyrkene under løpingen. Personen kjørte fra stedet rett etter, så det kan stemme med observasjonene som var gjort – både av lysene og av biler i området, sier operasjonsleder.

Mikalsen sier de nå skal kontakte Hovedredningssentralen samt de som er oppe i fjellområdet, og deretter ta en beslutning om aksjonen skal avblåses.

OPPDATERING KLOKKA 23.55:

– Vi har nå hatt en debrief av mannskapet og vi har snakket med Hovedredningssentralen – og de er enige i at dette er så sammenfallende med det løperen forteller om, at vi har kommet til at vi avslutter leteaksjonen, sier Mikalsen klokka 23.55.

– Det var bra at joggeren tok kontakt med oss, slik at dette kunne bli oppklart.