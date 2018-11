Nyheter

– Årsaken til at redningsskøyta «Idar Ulstein» kjørte på land på Grytastranda i Haram torsdag, var at båtføreren fikk et illebefinnende, opplyser politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt.

Dette er konklusjonen etter at Møre og Romsdal politidistrikt torsdag og fredag har etterforsket uhellet med redningsskøyta.