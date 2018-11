Redningsskøyte kjørte på land i høy fart og knuste naust

Nyheter

(SMP.NO) Haram brannvesen har rykket ut med to stasjoner etter melding om en båt som har gått på land på Grytastranda.

Politiet melder klokka 12.54 at redningsskøyta Idar Ulstein har gått på land. Tre personer skal være om bord. De fikk melding om ulykka klokka 12.28.

– En person får behandling for en skade av helsepersonell på stedet. Alle nødetater inkludert luftambulanse er på stedet, sier operasjonsleder Tove Anita Asp ved Møre og Romsdal politidistrikt til smp.no.

Vitner på stedet forteller at redningsskøyta har truffet land og knust et naust som står i strandlinja. Det skal våre store skader på båten.

Hendelsen skal ha skjedd ved Kvernhusvika i Haram kommune. I følge lokalavisa nordrenett.no er et område rundt havaristen avsperret og det lukter diesel.

– Hadde høy fart

Redningsselskapet skriver på Twitter at "Idar Ulstein" gikk i formiddag på grunn i høy hastighet utenfor Ålesund.

– Vi jobber med å få oversikt over situasjonen. Krisestab er satt. Det er foreløpig for tidlig å si hva som er foranledningen til hendelsen. Vi tenker først og fremst på mannskapet i denne situasjonen. De er blitt ivaretatt på best mulig måte, sier beredskapssjef Ronny Pedersen i Redningsselskapet.

Pressetalsmann i Redningsselskapet, Lars Mossby Enger, sier til Sunnmørsposten at et kriseteam bestående av sentrale personer i Redningsselskapet, er på vei fra Oslo til Ålesund for å møte mannskapet. Teamet fra Oslo vil gjennomføre debrief.

– Det kan bety mye å ha støttende kolleger til stede i slike situasjoner. Redningsselskapet vil gi mer informasjon når de har skaffet seg bedre oversikt over hendelsesforløpet.

Gitt i gave av Ulstein

Redningsskøyta ble døpt i Ulsteinvik november 2015 var da karakteristert som den raskeste redningsskøyta i landet med en toppfart på 38 knop. Den kostet 38 millioner kroner å bygge og over halvparten av beløpet ble betalt av Ulstein Group. I følge Redningsselskapets nettsider har «Idar Ulstein» reddet tre liv og assistert 400 fartøy i løpet av sin fartstid.

– Det er rett som det blir sagt, at Ulsmo ga en betydelig donasjon til Redningsselskapet.

Tore Ulstein ønsker ikke å bekrefte konkrete tall, annet enn det var snakk om en betydelig andel av kostandene.

– Det er Redningsselskapet som opererer og driver disse fartøyene. Vi har ikke noe mer med det å gjøre enn at vi selvfølgelig ønsker det beste for dem og den enormt viktige jobben de gjør.

Ulstein håper det stemmer at ingen er alvorlig skadd.

– Det er det viktigste for meg.

Han krysser fingrene for at båten kan komme raskt tilbake i arbeid.

– Redningsselskapet gjør en uvurderlig innsats for sikkerheten til sjøs.

Denne saka ble først publisert av Sunnmørsposten.