Nyheter

Ni evakuert etter brann i Bergen

Ni personer er evakuert fra sine hjem etter at det begynte å brenne i et nabobygg på Nesttun i Bergen natt til torsdag. Operasjonslederen sier at det brenner fortsatt i bygget, som er et eldre forretningslokale med to butikker, men sier at brannvesenet har kontroll på brannen.

10.000 evakuert i Tyskland

Rundt 10.000 mennesker ble evakuert fra sine hjem i den tyske byen Köln etter funn av en udetonert bombe fra andre verdenskrig, opplyser lokale myndigheter. Det skal være en amerikansk bombe som er funnet.

Bomben ble ufarliggjort noen timer over midnatt.

Fem mistenkt for trusler om skoleskyting

Fem ungdommer er mistenkt for trusler om skoleskyting ved Rosenborg skole i Trondheim, skriver Adresseavisen. Flere av dem er under kriminell lavalder.

I tillegg er to ungdommer mistenkt for ildspåsettelse i et garderobeskap ved ungdomsskolen forrige uke.

Georgias første kvinnelige president

Den tidligere utenriksministeren Salomé Zurabisjvili vant valget i Georgia og blir landets første kvinnelige president.

– Landet tok en grunnleggende avgjørelse i dag. Vi sa alle, endelig og bestemt, nei til fortiden, sa landets nye president til TV-kanalen Rustavi 2.

Norsk film til prestisjetung festival

Den internasjonale premieren på filmen om Sonja Henie arrangeres på den prestisjetunge Sundance Film Festival i januar.

Filmen handler om den tredoblede OL-mesteren og kunstsamleren Sonja Henie som reiser til Hollywood i 1936 for å bli filmstjerne og hennes oppturer og nedturer.