Pipebrann både i Gjemnes og Nesset

110-sentralen i Møre og Romsdal melder at det oppsto pipebrann både i Nesset og Gjemnes onsdag ettermiddag, med korte mellomrom. Først var det klokka 16.27 at brannvesenet i Nesset rykket ut til pipebrann i Øvre veg (i Nesset). 13 minutter seinere rykket Gjemnes brannvesen ut på tilsvarende i Gjemnesvegen. Begge brannene ble greit tatt hånd om.

Bare minutter seinere rykket for øvrig Molde brannvesen ut til Vestre plass veg etter at en automatisk brannalarm hadde gått. Det viste seg at det var matlaging som var årsaken.