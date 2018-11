Hoems nye er blitt en anmelderfavoritt

Nyheter

Forrige uke kom Hoems nye roman, som beskrives fra forlagshold som en forløper til utvandrerserien.

Den bygger på historien om Hoems tippoldemor, Marta Kristine Nesje, som var både tibarnsmor og jordmor. Anmelderne har kommet med svært gode kritikker og servert femmere og seksere. VGs Sindre Hovdenakk mener blant annet at «Ut av dette stoffet smir Hoem på det beste litterært gull», og konkluderer med at boken er et «glitrende kvinneportrett».

Også Dagbladets Fredrik Wandrup er begeistret og mener forfatteren gjør sin skrivekunst til sterk og lærerik underholdning, uten å forfalle til klisjeer og melodrama.

«Storslått slektshistorie» og «en suveren forteller» heter det fra NRK P2-anmelderen Marius Wulfsberg, mens Romsdals Budstikkes Øystein Hauge konkluderer med at dette er «ei drivende godt fortalt historie med en detaljrikdom og anekdoter som kan ta pusten fra en».

Adresseavisens Fartein Horgar flesker til med en sekser på terningen og mener dette er en roman «mer virkelig enn noen virkelighetslitteratur».

– Dette er en tid som er ulik vår, men jeg prøver å få fram fargene, menneskene og poesien i hverdagen. Det er en fortelling som rommer dagligliv og fattigdom, men også mot, drømmer og vilje, uttalte forfatteren nylig til NTB.