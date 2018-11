Forlenger frist for enklere aksjesparing

Nyheter

Den opprinnelige fristen for å spare skatt på å flytte pengene du har i fond og aksjer over til en aksjesparekonto, gikk ut ved årsskiftet 2018/2019.

Men finanspolitikere fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF ble torsdag enige om en forlengelse, melder NRK. Forslaget vil bli fremmet i forbindelse med skatteproposisjonen i desember.

– Dette er en gledens dag for norske forbrukere. Dette er et nytt produkt som mange ikke har rukket å sette seg inn i, sier finanspolitiker Vetle Wang Soleim (H).

«Skatteamnesti»

Å flytte aksjene og aksjefondene dine over til en aksjesparekonto uten å måtte betale skatt på urealiserte gevinster, omtales av mange som et skatteamnesti.

Aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis utløser egentlig skatt ved realisasjon. Men fra 1. september i fjor har du kunnet flytte alt dette inn i en egen aksjesparekonto uten å pådra deg skatt. Så lenge du holder de aksjebaserte spareaktivitetene dine innenfor denne kontoen, kan du kjøpe og selge uten å utløse skatt.

Ordningen tillater også at du kan ta ut det opprinnelige innskuddet uten å måtte betale skatt av det. Skal du hente ut avkastningen av dine investeringer må du betale gevinstskatt som vanlig.

– Forundret

Mari K. Rørvik, leder for verdipapir i Sbanken mener dette er gode nyheter for dem som ennå ikke har samlet aksjene sine i aksjesparekonto, men er samtidig noe overrasket.

– En samlet norsk banknæring har forholdt seg til fristen myndighetene har satt for skatteamnestiet. To dager før fristen går ut skyver politikerne fristen med ett helt år. Vi ser fordelen med å utsette fristen og er glad for at kundene får bedre tid til å bestemme seg, men er redd slike avgjørelser i tolvte time er forvirrende og skaper lite forutsigbarhet for forbrukerne, sier hun til NTB.

Også spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet mener avgjørelsen er en gledelig nyhet for alle aksje- og fondssparere.

– Jeg vet at forbrukermyndighetene har jobbet for å forlenge denne flyttefristen. Jeg vil gi dem honnør for å jobbe for bedre rammebetingelser for norske sparere. Fortsatt gjenstår om lag 60 prosent av kapitalen i aksjefond, som fremdeles ikke er flyttet, sier Sættem i en kommentar.

140 milliarder

Det er bare aksjer og aksjefond med en aksjeandel over 80 prosent som kan være på en aksjesparekonto. Det betyr at kombinasjonsfond og rentefond holdes utenfor ordningen.

Ved utløpet av oktober var det opprettet 373.000 aksjesparekontoer i Norge. Norske fondssparere har til sammen aksjefond til en verdi av om lag 140 milliarder kroner som kan overføres til aksjesparekonto. Så langt har aksjefond for nesten 70 milliarder blitt flyttet inn i ordningen, viser oversikten fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

(©NTB)