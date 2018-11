Aktor vil ha 18 år for Jemtland-drapet – kaller ektemannen en kald og kalkulerende drapsmann

Nyheter

– Det er en rekke særdeles skjerpende omstendigheter knyttet til dette drapet. Jeg kan ikke finne noen formildende, sa statsadvokat Iris Storås før hun ba retten dømme Janne Jemtlands ektemann til 18 års fengsel.

Drapssaken mot den 47 år gamle, tidligere fremmedlegionæren ble tatt opp til doms i Hedmarken tingrett tirsdag ettermiddag. Det er snaut tre uker siden rettssaken startet og han avviste enhver form for skyld for drapet på kona. Nå risikerer han en av de strengeste dommene som er avsagt for forsettlig drap.

Skjerpet straff

Statsadvokaten framhevet flere forhold hun mente måtte bli straffeskjerpende i dommen: Ektemannen løy til sønnene sine om hvor moren var og forsøkte påvirke dem til å lyve for politiet, og han har fratatt guttene begge deres nærmeste omsorgspersoner. Skjerpende er også måten han håndterte den døde kroppen til kona på, i dagene etter at skuddet falt på gårdsplassen.

– Han kledde henne helt naken, lot henne ligge på gårdsplassen i opptil halvannen time. Så pakker han henne i plast og kjører rundt i bygda med henne i bagasjerommet i ett døgn. De etterfølgende handlingene utviser en total mangel på respekt for menneskeliv, sa Storås.

I sin prosedyre sa aktor at drapet «framstår som en ren henrettelse». Og sønnens beskrivelse av faren kort tid etter skuddet underbygger inntrykket av ham som «en kald og kalkulerende drapsmann».

– Kan ikke utelukke hans forklaring

Forsvarerne til 47-åringen avviste fullstendig bildet aktor forsøkte å tegne, og konkluderte med at det ikke er bevismessig grunnlag for å kunne konkludere med at dødsfallet skyldes drap. Tiltalte har hele tiden stått fast ved at kona holdt i pistolen da den i tumultene under en krangel gikk av ved et uhell.

Paret hadde akkurat kommet hjem fra den tradisjonelle romjulsfesten i Veldrom natt til 29. desember i fjor. Aktor mener krangelen denne natten og drapsmotivet kan knyttes til Jemtlands ønske om skilles fra ektemannen. Forsvarerne hevder han ikke kjente til skilsmisseplanene.

Det er flere usikkerhetsmomenter på avgjørende områder i bevisbildet som gjør at ektemannen må frifinnes, framholdt advokat Ida Andenæs. Hun poengterte at tiltalte ikke trenger å overbevise retten om at det han forklarer er sant, det er tilstrekkelig at retten ikke er helt sikker på at det han sier ikke er sant.

– Det er ikke bevismessig dekning for å utelukke ektemannens forklaring, konkluderte hun.

Og skulle retten komme til at ektemannen er skyldig, påstanden om 18 års fengsel altfor streng, mener advokat Christian Flemmen Johansen. Han har kommet fram til at cirka 15 års fengsel er riktig.

Ber om 800.000 i oppreisning

Retten må også gå langt ut over normen på 200.000 kroner når den skal utmåle oppreisningserstatning til Janne Jemtlands to sønner, ifølge bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen. Hun ba retten tilkjenne guttene, som var 10 og 13 år gamle da moren døde, henholdsvis 350.000 og 450.000 kroner.

Ikke bare har barna reelt sett mistet begge foreldrene ved at faren drepte moren, men tiltalte skapte i de to ukene som gikk etter dødsfallet, gjentatte ganger falske forhåpninger om at moren skulle komme hjem igjen, framhevet Hansen. Hun fortalte at yngstegutten løp rundt i huset i Brumunddalen for å lete etter moren, fordi faren i bilen på vei hjem fra nyttårsfeiring hadde sagt at hun kanskje hadde kommet hjem.

– Han utsatte barna for enorme påkjenninger for å beskytte seg selv og for å dekke over sine egne handlinger. Selv i dagene før denne saken kom opp for retten, sa han flere ganger på telefon med guttene at han snart skulle komme hjem igjen, sa Hansen.

Hun la også ned påstand om at ektemannen blir fradømt retten til å arve Janne Jemtland, samt til forsikringsytelser på 2 millioner kroner som skulle utbetales ham ved Jemtlands død.

Dom i saken faller i Hedmarken tingrett på Hamar 10. desember klokka 10.