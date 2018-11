Nyheter

Politiiet meldte om ulykken litt over klokken 08.00. Det er store materielle skader. To biler har kollidert front mot front. Personer involvert framstår som oppegående, men sjekkes av helsepersonell. En person er sendt til sjukehuset i Ålesund, mens to er sendt til legesjekk i Åndalsnes. Nødetatene er på stedet. Trafikken blir nå dirigert forbi ulykkesstedet, melder politiet på Twitter.

Saken oppdateres.