Se debatten om Nordøyvegen her!

Nyheter

I samarbeid med NRK Møre og Romsdal viser vi direkte fra fylkesutvalget der politikerne skal drøfte videre skjebne for Nordøyvegen.

Flytter Nordøyveg-møte for å få plass til publikum Mens et flertall i Samferdselsutvalget vil bygge Nordøyvegen nå, står fylkesrådmannen fast ved å avlyse anbudskonkurransen og arbeide videre for å kutte kostnadene.

Storprosjektet med fastlandsforbindelse fra Harøya og sørover mot Ålesund har vært vedtatt tidligere, men etter at kostnadene ser ut til å sprekke med en milliard kroner, har stadig flere sagt at de ikke vil stemme for å fortsette anbudsprosessen.

Fylkesordfører Jon Aasen: – Nordøyvegen står svakere i befolkningen – Denne meningsmålingen viser at Nordøyvegen står svakere i befolkningen i fylket enn i fylkestinget, sier fylkesordfører Jon Aasen (Ap).

Folket delt om Nordøyvegen Innbyggerne i Møre og Romsdal er like delt som fylkestinget i synet på Nordøyvegen.

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik har gått inn for å utsette prosjektet - til store protester fra mange på Sunnmøre.

Dagens møte starter kl. 09.15.

Saka skal endelig avgjøres på fylkestinget 11. desember.