Politiet fortsetter krevende søk etter savnede Maja i Ørsta – etterlyser flere vitner

I perioden fra onsdag kveld 21. november fram til søndag 25. november har det vært gjennomført en omfattende redningsaksjon i Ørsta etter at Maja Herner ble meldt savnet. De siste to dagene har mer enn 300 vært ute og bidratt i leteaksjonen. Det var spesielt mange frivillige som deltok, skriver politiet i ei pressemelding.

I denne fasen av etterforskningen undersøker politiet bredt, og har ikke låst seg til noen teori om hva som har skjedd med Maja. Politiet har ingen holdepunkt for at det skal ha skjedd noe straffbart.

Fra søndag 25. november gikk søket etter Maja Herner over til søk etter antatt omkommet. Det ble da regnet som at det ikke lenger er mulig å finne kvinna i live.

Det har blitt søkt med varmesøkende kamera fra helikopter, og alle kjente aktuelle løyper og tråkk er gått opp. Videre har det blitt gjennomført grovsøk, og finsøk, spesielt i området fra bilen og opp i de retningene du kan komme med utgangspunkt fra parkeringsplassen.

Politihelikopter har levert bilder

Politihelikopteret leverte søndag ettermiddag over 2600 bilder til støtte for etterretning og de videre punktsøkene som skal gjennomføres. Det vil ta tid å gå igjennom dette, skriver politiet.

I aksjonen har politiet hatt med frivillige, aplin redningstjeneste og Sivilforsvaret. Røde Kors hjelpekorps, norske redningshunder og norsk radio relæ liga har også bistått politiet. Nå skal politiet planlegge bruken av disse ressursene videre.

Sammen med bildematerialet fra politihelikopteret legger politiet også til all data de har fått inn fra Røde Kors hjelpekorps med GPS fra steder i terrenget hvor leteaksjonen har pågått.

Samler informasjon

Parallelt med letinga har politiet samlet inn informasjon om den savnede kvinna. De har spesielt kartlagt hvor hun var den aktuelle dagen hun ble meldt savnet, onsdag 21. november.

Den siste sikre observasjonen er fra et overvåkningskamera fra en matbutikk i Ørsta klokka 12.35. Mellom 13.00 og 13.30 melder hun til flere uavhengige vitner om at hun er i ferd med å ta en tur på fjellet, uten at hun fortalte hvor hun skulle. Hun ga utrykk for at hun ville bli borte i rundt to timer.

To telefoner

Bilen Maja disponerte, en grå Toyota RAV, ble funnet ved turvegen opp til Skåla. Dette er den vegen som fører opp til turmål som Nivane, Vallahornet og Saudehornet. Politiet vet at Maja noen dager tidligere har vært på tur i dette området.

Hun disponerte to telefoner. En norsk og en polsk. Den ene telefonen er funnet i bilen hennes, mens politiet har grunn til å tro at hun hadde med seg den andre telefonen. Teledata som politiet har innhentet fra denne telefonen, viser at den har vært i dekningsområdet til dette fjellpartiet. Telefonen hennes har på et tidspunkt gått ut av nett, noe som betyr at politiet ikke får lokasjonsdata fra telefonen.

Etterlyser vitner

Politiet fortsetter sin etterforskning for å få klarhet i hva som har skjedd med Maja. Derfor er det svært viktig at politiet fortsatt kan komme i kontakt med de vitnene som har vært i fjellområdet etter klokka 12.00 onsdag 21. november. Alle disse vitnene kan sitte på viktige observasjoner i arbeidet med å kartlegge hvor Maja har gått og hva som har skjedd med henne.

Ifølge politiet det har vært svært mye folk ute i dette turområdet denne dagen, og at selv om vitnene selv ikke mener at de har sett noe som er relevant, er det viktig for politiet å komme i kontakt med vitnene direkte. Politiet prøver å danne seg et bilde av alle om var i området.

Politiet er også svært interessert i å få tilgang til foto og filmopptak som potensielle vitner måtte sitte på. Det er opprettet et tipsmottak for innsending på nettsidene. Den finner du her.