5.000 nordmenn uvitende om at de har brannfarlige radioer

Bare i år har det vært i gjennomsnitt to branner i måneden, og i noen tilfeller har det medført store materielle skader.

– Det har ikke vært noen personskader. Enda. Nå nærmer det seg jul og mange reiser bort. Et av de største skrekkscenarioene for oss er at noen reiser fra en radio som ikke har fått nytt batteri og at det vil føre til tap av liv, sier daglig leder Ole Morten Skymoen i Pinell.

Alle radioer av typen Pinell Go og Pinell Go+ som ikke har klistremerke der det står Battery 2016 er meget brannfarlige.

Til sammen er det solgt 50.000 av radioen, og leverandøren har greid å spore opp og fått levert inn igjen 45.000 stykker, men fortsatt mangler de siste 5.000.

De som har en slik radio kan ta kontakt via www.pinell.no