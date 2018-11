Redningsaksjonen avsluttes, men letingen fortsetter

Nyheter

Politiet melder i en pressemelding søndag kveld at søket etter den savnede Maya Justyna Herner per søndag kveld 25. november fortsatt er uten funn. Det regnes nå ikke lenger som mulig å finne den savnede live, så redningsaksjonen gikk klokken 16.30 over til å være et søk etter antatt omkommet.

- Dette betyr at det omfattende redningsapparatet som til nå har vært inne de siste to dagene trappes ned. Men vi vil understreke at letingen fortsetter, sier innsatsleder Stian Meek i Møre og Romsdal politidistrikt.

- Det regnes nå ikke lenger som mulig å finne den savnede live. Redningsaksjonen gikk klokken 16.30 over til å være et søk etter antatt omkommet. Dette søket planlegges og administreres av politiet.

De pårørende er orientert om status i letearbeidet.

Det vil så snart redningstjenestene og Sivilforsvaret har fått sin orientering bli holdt en pressebrief klokken 18.30 i lokalene til Røde Kors i Ørsta. Der blir det ressurser til stede både fra innsatsledelse og fra etterforskningen som naturlig i slike saker har foregått parallelt.